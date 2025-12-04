Летевший в Таиланд Boeing 777 после пожара в двигателе вернулся в Москву

Пассажирский лайнер Boeing 777, летевший из Москвы в Пхукет, экстренно вернулся в аэропорт вылета после сообщения экипажа о возгорании в двигателе.

Самолет благополучно приземлился в Домодедово. Инцидент произошел вскоре после взлета 3 декабря в 21:19 мск. Пилоты доложили о пожаре в левом двигателе. Огонь удалось локализовать противопожарными системами лайнера.

Перед посадкой Boeing более часа вырабатывал топливо. На борту воздушного судна находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Ранее в Бурятии у самолета Ту-204 после взлета загорелся двигатель.