Россиянам напомнили о штрафах за салют в неположенном месте

Жителям России грозит штраф, если они запустят салют в неположенном месте. Об этом напомнила юрист Мария Душева.

Запускать пиротехнику нельзя в жилых помещениях, на балконах, лоджиях и крышах, на территориях образовательных, медицинских организаций, объектов культурного наследия, заповедников и кладбищ, а также ближе 10 - 100 м к зданиям, деревьям, линиям электропередач, автомобилям, складам и газовым коммуникациям и при ветре скоростью более 5 м/с.

За нарушение указанных требований грозит штраф. Для физических лиц – 20-30, для должностных – 30-40, для юридических – 250-400 тыс. руб., сообщила РИА Новости Душева.