Над Россией сбиты 86 беспилотников
Над Россией сбиты 86 беспилотников самолётного типа.
Большая часть – 56 уничтожены над акваторией Черного моря. Меньше всего – 5 – над Кубанью, сообщает Минобороны.
О разрушениях не сообщается.
10:05 мск.В части Одессы пропало электроснабжение, тепло и вода
09:45 мск.Над Россией сбиты 86 беспилотников
09:35 мск.СМИ: Лидеры ЕС провели срочное совещание после атаки ВСУ на резиденцию Путина
09:15 мск.ЦБ: В 2026-ом экономика вырастет на 0,5-1,5%
Вчера 20:32 мск.Постпред России: Молчание ООН после нападения на резиденцию Путина - это покрывательство действий Киева
Вчера 19:57 мск.МИД России выразил протест Латвии, Литве и Эстонии
Вчера 19:39 мск.Суд на два месяца арестовал девушку, задержанную при попытке взорвать машину военнослужащего в Ставрополе
Вчера 15:19 мск.ФАС одобрила сделку по объединению "Росспиртпрома" и "Татспиртпрома"
Вчера 15:11 мск.Путин подписал указ о привлечении резервистов к охране от атак беспилотников
Вчера 14:37 мск.Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные "Ласточки"
Вчера 14:35 мск.Из-за закрытия аэропорта Краснодара отменены четыре пары рейсов "Аэрофлота"
Вчера 14:34 мск.Картаполов: Квартира Зеленского с золотыми унитазами не входит в цели ВС РФ
Вчера 14:25 мск.Путин созвонился с Токаевым
Вчера 14:15 мск.На Урале отправили в колонию организаторов незаконной миграции из Китая и Вьетнама
Вчера 14:15 мск.Telegram, возможно, тестирует казино-платформу
Вчера 14:13 мск.Экс-вице-губернатора Чемезова выпустили из СИЗО
Вчера 14:06 мск.Онищенко: Россиянам надо выходить на работу 2 января
Вчера 14:05 мск.Приставы потеряли исполнительный лист на взыскание с экс-зампреда правительства Прикамья 67,7 миллионов
Теги: БПЛА, бесплиотник, Минобороны России
