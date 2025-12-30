Ребенок с СМА из Челябинкой области, мечтавший стать айтишником, провёл зимние каникулы в столице

Перед Новым годом мечта маленького жителя Чебаркуля Мирона с диагнозом СМА сбылась: он посетил Москву, поучаствовал в увлекательном путешествии по миру высоких технологий и познакомился с профессией будущего — разработкой программного обеспечения. Об этом Накануне.RU сообщили в южноуральском отделении "Народного фронта".



Ранее стало известно, что после встречи с Владимиром Путиным и обращением в "Народный фронт" семья Мирона получила помощь и установила мобильный подъёмник в подъезд, позволивший мальчику свободно передвигаться и заниматься любимым делом — изучением IT-технологий. До этого маме Мирона Марии Посупонько приходилось выносить сына вместе с коляской из подъезда на руках. Отец мальчика — участник СВО. Мобильное устройство им было крайне необходимо.



Позднее компания "Агропромцифра", поддержавшая ребёнка, пригласила его провести праздничные дни в Москве, посетить офис VK и КиберДом, где юный энтузиаст смог погрузиться в атмосферу программирования и дизайна, встретить Деда Мороза, увидеть спектакль, получить подарки и прогуляться по Красной Площади.