LiveJournal вводит ограничения на публикацию постов и комментариев

Платформа LiveJournal объявила о переходе на новый формат работы с 2026 года. Теперь создавать посты и оставлять комментарии смогут только пользователи с платной подпиской или с привязкой к Сбер ID (платформа теперь принадлежит Сберу). В ЖЖ их назвали "пользователи, которые вносят более значимый вклад в жизнь платформы".

Платная подписка (пакет "Профессиональный") стоит от 117 руб. в месяц. Также можно будет писать посты и комментарии, если внутренний рейтинг автора превышает 500 или если его блог зарегистрирован в Роскомнадзоре.

В ЖЖ считают, что такие ограничения позволят "повысить качество контента и дискуссий". Эти изменения позволят "снизить уровень спама и троллинга" и "поощрить вдумчивый контент".

Среди прочего LiveJournal и прямо указывает, что новые правила – способ монетизации: "Пакет "Профессиональный" — это не только доступ к дополнительным функциям, но и прямая поддержка развития проекта, что позволяет нам делать его лучше".

Сообщается, что читать контент можно будет и бесплатно. Старые посты и комментарии останутся без изменений, их можно будет редактировать.

"Мы стремимся не к сокращению [числа пользователей], а к улучшению. Наша цель — качество контента. Мы хотим, чтобы каждый пост и комментарий были более ценными, а авторы чувствовали бОльшую ответственность за свой вклад", - говорится в сообщении платформы.