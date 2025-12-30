Россияне все чаще сталкиваются с блокировками после переводов самим себе

Клиенты российских банков столкнулись с блокировками после переводов между своими счетами, пишет газета "Известия". Отмечается, что таких случаев в последнее время становится все больше.

В некоторых случаях банки замораживают лишь отдельные трансакции, но иногда и карты в целом, сообщили изданию юристы и аналитики финансового рынка.

Причем даже после подтверждения операции иногда доступ открывают не сразу, так как банк проверяет трансакции на целый перечень признаков мошенничества. В следующем году этот список расширят, в частности, появится такой признак, как попытка отправить деньги другому человеку после крупного перевода самому себе.

В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения: