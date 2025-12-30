Россияне все чаще сталкиваются с блокировками после переводов самим себе
Клиенты российских банков столкнулись с блокировками после переводов между своими счетами, пишет газета "Известия". Отмечается, что таких случаев в последнее время становится все больше.
В некоторых случаях банки замораживают лишь отдельные трансакции, но иногда и карты в целом, сообщили изданию юристы и аналитики финансового рынка.
Причем даже после подтверждения операции иногда доступ открывают не сразу, так как банк проверяет трансакции на целый перечень признаков мошенничества. В следующем году этот список расширят, в частности, появится такой признак, как попытка отправить деньги другому человеку после крупного перевода самому себе.
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
- переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
- информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
- данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
- отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
- нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
- попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.