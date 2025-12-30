Вредные бактерии в россиянах становятся всё более устойчивыми к антибиотикам

Россияне, точнее – попавшие в них энтеробактерии - становятся все более устойчивыми к антибиотикам. Самая острая ситуация с резистентностью штаммов клебсиеллы пневмонии и кишечной палочки к широко применяемым классам антибиотиков (цефалоспорины, фторхинолоны и ингибиторозащищенные пенициллины), пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет Методического верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности Минздрава России.

Эксперты отмечают, что энтеробактерии вызывают более половины всех внутрибольничных инфекций, самые распространенные из которых - клебсиелла пневмонии, кишечная палочка, синегнойная палочка.

Хотя клебсиелла пневмонии и кишечная палочка являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека, при попадании в другие органы они могут приводить к тяжелым заболеваниям.

Выяснилось, что к антибиотикам класса цефалоспоринов устойчивы до 70% всех видов энтеробактерий и более 80% внутрибольничных штаммов клебсиеллы пневмонии. Другими словами, эти антибиотики уже просто не годятся для лечения болезней, вызванных этими бактериями. Поэтому специалисты референс-центра по клинической фармакологии (Методического центра Минздрава) рекомендуют сократить применение цефалоспоринов III–IV поколения и фторхинолонов.

Обеспокоенность растущей устойчивостью бактерий к существующим антибиотикам высказывают врачи и в других странах – это общемировая проблема. Новых антибиотиков – еще не известных бактериям и потому действенным – почти не появляется, а люди значительно ухудшают ситуацию, когда без назначения врача принимают антибиотики или не доводят схему лечения этими препаратами до конца, почувствовав улучшение – так и создается резистентность.