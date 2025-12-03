Reuters: Быстрое развитие ИИ привело к глобальному острому дефициту памяти

Быстрое развитие ИИ и связанных с ним технологий привело к острому глобальному дефициту микросхем памяти. Разработчики ИИ и производители электроники борются друг с другом за сокращающиеся поставки, поскольку цены на неприметные, но необходимые компоненты стремительно растут, пишет Reuters.

Японские магазины электроники начали ограничивать количество жестких дисков, отпускаемых в одни руки. Китайские производители смартфонов предупреждают о повышении цен. Технологические гиганты, включая Microsoft, Google и ByteDance изо всех сил пытаются обеспечить поставки от производителей микросхем памяти, таких как Micron, Samsung Electronics, и SK Hynix. Участники рынка считают, что все это явления одного порядка.

Рост спроса затронул практически все типы памяти: от флэш-памяти, используемой в USB-накопителях и смартфонах, до передовой высокоскоростной памяти (HBM), используемой в процессорах искусственного интеллекта в центрах обработки данных. По информации исследовательской компании TrendForce, цены в некоторых сегментах выросли более чем вдвое с февраля, что привлекло спекулянтов, делающих ставки на дальнейшее продолжение роста.

Многие экономисты и топ-менеджеры предупреждают, что затяжной дефицит может замедлить рост производительности на базе ИИ и задержать инвестиции в цифровую инфраструктуру на сотни миллиардов долларов. Это также может усилить инфляционное давление, в то время как многие экономики пытаются сдержать рост цен и обойти американские пошлины.

Эксперты говорят о макроэкономических рисках ситуации, в которой физические потребности ИИ не удовлетворяются, да и далеко не все производители чипов могут создавать достаточно качественные полупроводники для гонки ИИ. Производители пытаются сосредоточиться на этой перспективной технологии, "отходя" от фокуса на традиционных продуктов вроде карт памяти для смартфонов, ПК и бытовой электроники.