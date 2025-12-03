Школьной охране в Екатеринбурге поднимут зарплаты на 30%

В 2026 году поднимут зарплаты охранникам, работающим в школах Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Теперь стоимость работы за час будет выше на 183 рубля, а рост составит 30% к показателям текущего года.

Напомним, что в октябре вопрос о низкой зарплате охранников поднимался в гордуме. Тогда депутаты отмечали, что в Екатеринбурге на должности, предусматривающей защиту детей, сотрудники получают всего 114-132 рубля в час, пока в других муниципалитетах региона - до 300 рублей. Тогда же они обратились и к главе города Алексею Орлову с просьбой поднять зарплаты охранникам.