"Зимнее яйцо" Фаберже ушло с молотка за 30 миллионов долларов

Одно из последних яиц Фаберже, оставшееся в частных руках, - "Зимнее яйцо" – было продано на аукционе Christie's в Лондоне за рекордные $30,2 млн. Ранее возможную ставку продажи этого произведения искусства оценивали в $26 млн. Имя покупателя не называется.

"Зимнее яйцо" стало частью масштабных торгов (почти 50 предметов) изделиями Дома Фаберже: подвески с драгоценными камнями, декоративные шкатулки, миниатюрные фигурки. По данным CNN, все это было выставлено на продажу неназванным членом "королевской семьи" (какого государства – не сообщается).

Легендарный петербургский ювелирный дом изготовил всего 50 экземпляров этих для императоров Александра III и Николая II, которые заказывали их в качестве пасхальных подарков в период с 1885 по 1916 год. Судьба семи яиц неизвестна с дореволюционных времен, еще семь находятся в частной собственности, остальные – в музеях, галереях и хранилищах от Москвы до штата Вирджиния.

Эксперты отмечают, что из семи яиц в частных коллекциях только в отношении трех есть вероятность выставления на продажу. Этот факт делает "Зимнее яйцо" 1913 года еще более дорогим.

В прошлый раз "Зимнее яйцо" продавалось также на аукционе в 2002 году. Оно изготовлено из куса прозрачного кварца и выглядит так, будто его высекли изо льда и покрыли инеем. Платиновые снежинки инкрустированы бриллиантами, платина будто стекает по основанию подножки, словно тает на весеннем солнце.