Тюменский многоквартирник борется за звание самого энергоэффективного дома России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На сайте III Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор" идет активное народное голосование за лучшие практики управления многоквартирными домами. Одна из пяти номинаций – "Самый энергоэффективный дом". В ней представлен дом на ул. Газовиков, 44 в Тюмени.

"Это первое и пока единственное в России жилое здание, получившее международный экологический сертификат Breeam уровня Excellent", - пишет в эссе Анастасия Лошкомоева.

Дом полностью автоматизирован – от датчиков движения, которые экономят электроэнергию в общественных пространствах, до датчиков контроля доступа, протечек, задымления, температуры и влажности, мастер-выключателя света и розеток в каждой квартире.

Еще на этапе проектирования было выполнено энергомоделирование здания: на кровле дома установлены фотоэлектрические солнечные панели с мощностью до 370 Вт каждая, они обеспечивают освещение мест общего пользования, благодаря "умным" окнам с энергоэффективным покрытием температура в квартирах круглый год остаётся комфортной даже без кондиционера.