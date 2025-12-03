"Схема Долиной" стала самым обсуждаемым скандалом в Рунете в 2025 году

Скандал, пик которого пришелся на ноябрь, сделал "схему Долиной" самым обсуждаемым негативным событием в Рунете в 2025 году, к такому выводу приходят эксперты из Ассоциации блогеров и агентств (АБА), на их исследование ссылается ТАСС. Выяснилось, что совокупный охват публикаций в блогах, посвященный этой теме, составил около 100 млн просмотров.

Аналитики указывают, что в предыдущие 12 месяцев имя народной артистки упоминалось менее 2 тыс. раз в месяц. В сентябре 2025 года произошел "прорыв" – упоминаемость выросла на 250% — до 5,2 тыс. упоминаний, а в ноябре только в Telegram-каналах певицу упомянули почти 14 тыс. раз.

"Фактически можно говорить о том, что популярность звезды выросла в 10 раз, но подавляющее большинство упоминаний содержит в себе негативный оттенок", — отмечают в АБА.

Также рост интереса к Долиной подтверждают и данные поисковых запросов.

Не обошлось и без ситуативного маркетинга, смешанного с "культурой отмены": компании, например, Burger King и ресторан "Пушкинъ", привлекли к себе внимание, публично запретив Ларисе Долиной пользоваться своими товарами и услугами.