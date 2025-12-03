На Урале девушку отправили в колонию за спаивание двух школьниц

Жительницу уральского города Красноуфимск приговорили к реальному лишению свободы за спаивание школьниц. Суд отправил ее в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 21-летняя девушка регулярно угощала спиртным двух школьниц 2009 и 2011 года рождения. Она давала девочкам пиво, сидр, алкогольные коктейли и даже водку.

"Подсудимая использовала свой авторитет взрослого человека, между ней и девочками сложились доверительные отношения. Распитие происходило как в ее доме, так и в автомобиле", - говорится в материалах дела.

Сама девушка полностью признала вину и раскаялась, однако Красноуфимский районный суд назначил весьма суровое наказание. За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя ей назначено 4 года и 2 месяца колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.