Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной

Верховный суд (ВС) России истребовал в кассации материалы дела об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила РИА Новости Светлана Свириденко - адвокат покупательницы Полины Лурье.

По ее словам, это может означать, что судья ВС усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций.

2 декабря Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи недействительной.

В 2024 году телефонные мошенники уговорили Ларису Долину перевести на "безопасные счета" почти 200 млн рублей — свои и взятые в долг — и продать пятикомнатную квартиру за 112 млн. Покупательницей стала Полина Лурье, которая ничего не знала об обмане.

Позже мошенников судили: в ноябре 2025-го Балашихинский суд приговорил их к четырем и семи годам тюрьмы. Когда аферу раскрыли, певица потребовала через суд отменить сделку — она утверждала, что действовала под давлением и не отдавала себе отчета в том, что творит. Три суда — Хамовнический районный, Московский городской и Вторая кассационная инстанция — поддержали ее. Квартиру вернули Долиной, а Лурье осталась и без жилья, и без денег.

Решение суда вызвало явное неприятие в обществе, после чего в Госдуме заговорили о необходимости срочных законодательных изменений.