Причиной смерти четвертой жены Ефремова стала сердечная недостаточность

Причиной смерти 54-летней актрисы Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность, передает Shot. По данным канала, тело своей четвертой жены обнаружил ее бывший супруг Михаил Ефремов. Женщина, предположительно, несколько дней пролежала в квартире к тому моменту, когда бывший муж и его сын приехали проведать Качалину.

Качалина снималась в кино в 90-е годы. Играла в сериалах "Марш Турецкого" и "Романовы: венценосная семья". С конца нулевых Качалина не снималась в кино. СМИ сообщали, что у нее была сильная алкогольная зависимость. У Качалиной и Ефремова есть общая дочь, она не общалась с матерью из-за образа жизни родительницы.