Не осталось никого. Что произошло с боевиками ВСУ, заключившими "молодежной контракт"

Среди тех, кто ранее заключил "молодежный контракт" с ВСУ, потери настолько ошеломляют, что это почти что ставит крест на будущем ВСУ. Об этом пишет агентство Reuters, которое отследило судьбы молодых украинцев, купившихся на посулы правящего режима и заключивших такой контракт.

Из случайной выборки в 11 человек, заключивших контракты в этом году, уже не осталось ни одного: трое пропали без вести, четверо получили тяжелые ранения, двое дезертировали, один болеет, а один покончил с собой. А начиналось все так хорошо. Киевские власти обещали молодым людям младше мобилизационного возраста (до 25 лет) контракт с ВСУ за большое вознаграждение. На Украине шла реклама того, что молодежь может повоевать год, заработать кучу денег и потом жить припеваючи.

На самом деле все оказалось иначе. 20-летний Павел Брошков пошел воевать в марте, чтобы заработать на покупку дома. Но через три месяца он уже лежал с ранениями обеих ног, а его мечты рухнули. Его друг 25-летний Евгений Ющенко пропал без вести в середине июля, как и еще двое. Двое контрактников сообщили, что один из их коллег просто покончил с собой.

Программа изначально потерпела крах. В апреле замглавы офиса Зеленского Павел Палиса признал, что за два месяца контракт подписали всего "до 500 человек", после чего вообще не сообщалось никаких цифр. Сейчас средний возраст боевиков ВСУ составляет 47 лет, что очень много.

Ранее в Раде заявили, что "молодежный контракт" - это обман. Депутат Юрий Камельчук сказал, что условия таковы, что многим платить вообще не придется, так как они просто не выживут. Данные Reuters это подтверждает. И хотя выборка из 11 человек не может считаться репрезентативной, результаты боле чем показательные. Находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский заявил, что "через три месяца 90% бусифицированных и новобранцев оказываются трупами". Судя по результатам исследования, это недалеко от истины.

Накануне президент России Владимир Путин назвал военный конфликт, который ведет Украина, трагедией украинского народа.