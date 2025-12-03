Песков - про заявления Рубио о пунктах спора по Украине: Это не вброс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о ключевых пунктах спора в переговорах по Украине.

"Значит, ну, что касается вбросов, то никакой это не вброс, это заявление госсекретаря", - цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне вечером в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, что, хотя компромиссы пока не найдены и саммит лидеров не готовится, диалог будет продолжен.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News сообщил, что камнем преткновения в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.