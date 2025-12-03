В США енот разгромил винный магазин и пьяный отрубился в туалете

Дебош устроил енот в одном из винных магазинов округа Гановер в американском штате Вирджиния. Фотографии "беспредела" разлетелись в сети.

На первом снимке, опубликованном Обществом защиты диких животных округа Гановер, видно, что енот разбил множество бутылок, стоявших на нижней полке. Судя по всему, разбойник употребил виски разных сортов и брендов. После такого коктейля животному стало плохо. Сотрудники обнаружили дебошира спящим в туалете.

Удалось выяснить, что в помещение енот пробрался, провалившись в одну из потолочных плит.

Представители администрации округа сообщили, что отвезли нарушителя в приют для диких животных, чтобы он "протрезвел перед допросом". Затем его выпустили обратно в дикую природу.

"После того, как енот проспал несколько часов и был проверен на наличие травм (их не оказалось, кроме похмелья), он был благополучно отпущен обратно на волю. Мы надеемся, что он поймет, что взломы и погромы – не вариант", - сообщили в администрации округа.



