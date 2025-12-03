Депутат думы Нефтеюганска лишился мандата за сокрытие доходов

Депутат думы Нефтеюганска Константин Черных лишился мандата, поскольку предоставил неполные и недостоверные сведения о полученных за 2021 год доходах от предпринимательской деятельности в размере свыше 8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Это выявила прокуратура во время проведения проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия. Но решением Нефтеюганского районного суда в удовлетворении требований прокурора было отказано.

Не согласившись с судебным актом, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры решение суда первой инстанции отменил, и теперь полномочия депутата думы города Нефтеюганска прекращены в связи с утратой доверия.

Решение суда вступило в законную силу.