Фургала приговорили к 23 годам колонии по второму делу

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 23 годам бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по второму уголовному делу. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

По совокупности с предыдущим приговором Фургал получил 25 лет, передает РИА Новости.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.

Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы. По делу проходят еще девять фигурантов. По версии следствия, в декабре 2018 – июле 2020 гг. сообщники похитили и позднее легализовали свыше 2 млрд руб., принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании "Глобал Меткорп Лимитед". Помимо этого, следствие считает, что обвиняемые попытались похитить имущество на сумму более 1,2 млрд руб. у компании "Торэкс-Хабаровск".

Кроме того, в декабре 2024 года Индустриальный районный суд Хабаровска по иску Генпрокуратуры РФ взыскал 8,596 млрд руб. с Фургала и ряда компаний. По версии надзорного ведомства, средства экс-губернатор незаконно заработал, находясь в должности главы Хабаровского края с 2007 по 2020 год. В этот период Фургал получал доход от доверенных лиц через коммерческие предприятия, связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов.