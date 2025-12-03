Таксистов предложили избавить от медосмотров, которые все равно не проводятся

Требование закона об обязательном медосмотре самозанятых таксистов нужно отменить, потому что всё равно в реальности никто его не проходит. Вместо этого можно ввести контроль с помощью фото или видео, это поможет оценить состояние таксиста, считает председатель союза цифровых платформ "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

"Тут отменять нечего, потому что никакие медосмотры все равно никто не проходит. Мы продолжаем требовать медосмотры, хотя необходимость в них давно отпала. Медосмотры выполнить физически невозможно, смысла в этом нет никакого. А добавить реальный контроль через цифровые системы вполне реально. В каршеринге делают фото и видео машины, чтобы было видно, в каком состоянии автомобиль. Если элементарно это сделать, уже будет контроль за состоянием машины, например. Также водитель может сказать в камеру условную фразу. Это уже будет лучше, чем сейчас, когда на практике нет медосмотра", - сообщил Корнеев в интервью НСН.

"Нормы прошлого века нам не нужны, они не имеют ничего общего с реальностью. Ни в одной стране нет таких странных требований, которые полностью выталкивают людей в тень. Зачем придумывать то, что никому не нужно? Кто будет проводить эти медосмотры? Кто будет их осматривать, откуда столько врачей? У нас три миллиона человек работают "бомбилами", два миллиона оформлены у агрегаторов. Кто будет проверять пять миллионов человек каждый день? У нас все врачи в стране будут заниматься только этим", - полагает эксперт.