03 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

СК требует арестовать водителя, насмерть сбившего школьницу в уральском поселке

Следственный комитет требует арестовать водителя, насмерть сбившего школьницу в уральском поселке Новоуткинск. Ему уже предъявлено обвинение.

Напомним, авария случилась утром 1 декабря в поселке Новоуткинск Первоуральского района: под колесами автомобиля погибла 14-летняя школьница. Сообщалось, что 40-летний водитель Ford Fusion отвлекся на разговор с попутчиком и не заметил девочку. Позже выяснилось, что совершивший наезд мужчина не имел водительского удостоверения. Также у водителя были выявлены признаки опьянения.

Смертельное ДТП в поселке Новоуткинск Первоуральского района(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, уральцу предъявлено обвинение по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством". По версии следствия, на нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу переходившей проезжую часть девочке и наехал на нее автомобилем. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте.

"Перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.

В ведомстве добавили, что все обстоятельства продолжают устанавливаться в рамках расследования.

Теги: водитель, школьница, сбил, СК, арест, Новоуткинск


Ранее 01.12.2025 14:25 Мск Водитель, насмерть сбивший школьницу в уральском поселке, был пьян и без прав
Ранее 01.12.2025 12:43 Мск В уральском поселке водитель насмерть сбил 14-летнюю школьницу, разговорившись с попутчиком

