Жительницу Нижнего Тагила поймали на фиктивной регистрации мигрантов

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал местную жительницу виновной в фиктивной регистрации мигрантов у себя в квартире. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Доказано, что в 2025 году Екатерина Ляшко трижды обращалась в Многофункциональный центр с уведомлениями о прибытии иностранцев. Она указала свой адрес в качестве места пребывания граждан Таджикистана и Узбекистана. При этом осужденная не планировала в действительности предоставлять жилье мигрантам. Ее целью было создание видимости их законного нахождения в России, за что с каждого "квартиранта" она получала по 3 тыс. рублей.

Суд признал Екатерину Ляшко виновной по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" и назначил 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор вступил в законную силу