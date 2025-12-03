Присяжные признали виновным жителя Артемовского, убившего и захоронившего в лесу своего знакомого

Жителя Артемовского признали виновным в убийстве своего знакомого, чье тело он потом попытался спрятать в лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде было доказано, что 13 июня 2024 года 62-летний Виктор Чирков решил убить своего знакомого. Причиной послужили личная неприязнь и постоянные конфликты, который возникали между мужчинами уже долго время.

Во время ссоры Чирков нанес знакомому лопатой не менее 13 ударов по лицу и голове, потом еще не менее двух ударов руками по лицу, пяти по нижним и верхним конечностям и двух ударов по задней поверхности туловища. Потерпевшему была причинена тяжелая открытая черепно-мозговая травма с множественными переломами черепа.

Чтобы скрыть преступление, Чирков засунул потерпевшего в багажник своего вездехода-болотохода и перевез на труднопроходимый и безлюдный болотистый участок местности в лесном массиве на территории Артемовского района. Все еще живого знакомого осужденный переложил на землю и укрыл травой, после чего уехал.Мужчина уер от полученных травм в тот же день.

Сегодня присяжные единогласно признали Чиркова виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", однако заявили, что он заслуживает снисхождение. Осужденный же вину в умышленном причинении смерти другому человеку не признал, пояснив в суде, что действовал в состоянии необходимой обороны.

Артемовский городской суд, с учетом вердикта коллегии присяжных заседателей и позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.