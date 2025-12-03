Пропускной пункт на границе с Абхазией реконструируют и расширят

План по реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер" на границе с Абхазией получил одобрение Главгосэкспертизы России. После завершения работ пункт сможет пропускать в три раза больше человек, чем сейчас, сообщили в Минтрансе РФ.

"После проведения всех работ "Адлер" сможет пропускать в 9,5 раз больше транспортных средств в сутки – с 1,5 тыс. до 14,1 тыс., и почти в 3 раза больше пассажиров – с 28 тыс. до 80,5 тыс. человек в сутки. Количество полос движения составит 28", - сообщили в министерстве.

Одновременно будут оформляться сто транспортных средств, в том числе легковые автомобили, грузовики, минивэны, автобусы и негабатритный транспорт.

Также будут обустроены зоны на подъезде к пункту пропуска.

"Сейчас ведутся подготовительные работы, после которых начнется активный этап строительно-монтажных работ. Всего будет построено и реконструировано 57 зданий и сооружений", - отметили в Минтрансе.

"Адлер" сейчас является единственным автомобильным пунктом пропуска на границе с Абхазией и одним из самых загруженных в стране как по количеству транспортных средств, так и по числу пассажиров, пересекающих границу. В 2024 году границу здесь пересекло почти 3 млн транспортных средств.