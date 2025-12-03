03 Декабря 2025
в россии
Свердловская область
политика
Обездолены из-за Долиной

Спорт Свердловская область В России Москва
Фото: пресс-служба ФК &quot;Спартак&quot;

Вратарь "Урала" Селихов раскрыл главную причину своего ухода из "Спартака"

Голкипер екатеринбургского ФК "Урал" Александр Селихов рассказал, почему в свое время решил уйти из московского "Спартака".

Напомним, Селихов перешел в "Урал" в феврале 2025 года. А этим летом клуб из Екатеринбурга официально объявил о продлении контракта с вратарем сразу на три года.

Как признался игрок, инициатором его ухода из московского клуба стал экс‑главный тренер "красно-белых" Деян Станкович, который не так давно был отправлен в отставку. Сербский специалист возглавлял "Спартак" с 2024 года.

"Я знал, что мое время в "Спартаке" подходит к концу. Инициатором был главный тренер", - заявил Селихов в интервью Матч ТВ.

Также он отчасти подтвердил, что был недоволен отсутствием игрового времени в столичной команде.

Ранее появлялась информация, что Александр Селихов якобы является самым высокооплачиваемым футболистом "Урала" и получает 3,5 млн рублей в месяц. Однако в клубе из Екатеринбурга воздержались от комментариев по поводу зарплат своих игроков.

Теги: Селихов, Спартак, Урал, Станкович, причина, переход


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2025 15:50 Мск В ФК "Урал" не стали раскрывать размер зарплаты вратаря Селихова
Ранее 19.02.2025 16:12 Мск "Урал" объявил о переходе экс-голкипера "Спартака" Селихова
Ранее 17.02.2025 15:41 Мск "Как только, так сразу": президент ФК "Урал" о возможном переходе экс-голкипера "Спартака"

