Вратарь "Урала" Селихов раскрыл главную причину своего ухода из "Спартака"

Голкипер екатеринбургского ФК "Урал" Александр Селихов рассказал, почему в свое время решил уйти из московского "Спартака".

Напомним, Селихов перешел в "Урал" в феврале 2025 года. А этим летом клуб из Екатеринбурга официально объявил о продлении контракта с вратарем сразу на три года.

Как признался игрок, инициатором его ухода из московского клуба стал экс‑главный тренер "красно-белых" Деян Станкович, который не так давно был отправлен в отставку. Сербский специалист возглавлял "Спартак" с 2024 года.

"Я знал, что мое время в "Спартаке" подходит к концу. Инициатором был главный тренер", - заявил Селихов в интервью Матч ТВ.

Также он отчасти подтвердил, что был недоволен отсутствием игрового времени в столичной команде.

Ранее появлялась информация, что Александр Селихов якобы является самым высокооплачиваемым футболистом "Урала" и получает 3,5 млн рублей в месяц. Однако в клубе из Екатеринбурга воздержались от комментариев по поводу зарплат своих игроков.