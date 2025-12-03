Директором департамента госжилнадзора Свердловской области стал Алексей Россолов

Алексей Россолов назначен на должность директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер, передает департамент информполитики области.

К своим обязанностям Россолов приступает сегодня - 3 декабря.

Алексей Петрович Россолов родился в 1963 году. После военной службы в органах госбезопасности устроился директором по региональной политике ОАО "Территориальная генерирующая компания № 10" в Челябинске. Позже был назначен заместителем гендиректора ОАО "Уральская тепловая компания", а после успел побывать в креслах замдиректора департамента ЖКХ администрации Тюмени, замначальника главного управления строительства и ЖКХ аппарата губернатора Тюменской области.

В 2012 году Россолов возглавил управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области, а после - региональный Департамент государственного жилищного и строительного надзора.