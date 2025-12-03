Тюменские победители конкурса "Лучший по профессии" награждены в Кремле

Тюменские победители конкурса "Лучший по профессии" награждены в Кремле, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

Среди них двое представителей Тюменской области. Первый: машинист бульдозера шестого разряда АО "Тюменская домостроительная компания" Михаил Журавлев. Он является победителем в номинации "Машинист бульдозера". Второй - машинист экскаватора шестого разряда филиала АО "Мостострой-11" ТФ "Мостоотряд-36" Ермек Жайсамбаев. Он является победителем в номинации "Машинист экскаватора"

Лучших в рабочих профессиях наградили заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Министр транспорта РФ Андрей Никитин, Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Призеры конкурса получат денежные поощрения: за первое место - 1 000 000 рублей, второе место - 500 000 рублей, третье - 300 000 рублей.

Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Кадры".