Следователи СК по ЯНАО приняли к производству уголовное дело о поджоге автомобиля после убийства

Следователи СК по ЯНАО приняли к производству уголовное дело о поджоге автомобиля после убийства, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Расследование связано с делом о убийстве и укрывательстве, возбужденным в отношении жителя поселка Ханымей и его соучастника. Для полноты расследования по постановлению прокурора следователи также приняли к производству дело о поджоге, ранее возбужденное органами внутренних дел.

По версии следствия, 8 октября 2025 года вечером обвиняемый в убийстве, желая скрыть преступление, выехал на автомобиле потерпевшего в лес в сторону 31-го километра автодороги Муравленко-Ханымей. Там он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия. В результате умышленного уничтожения имущества путем поджога собственнику автомобиля был причинен ущерб на сумму более 2,9 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Руководитель следственного управления по ЯНАО Александр Егоров взял его ход и результаты на свой контроль.