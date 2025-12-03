"Зазомбировали": дочь ведущей из Екатеринбурга отдала мошенникам 7 млн рублей

03 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Зазомбировали": дочь ведущей из Екатеринбурга отдала мошенникам 7 млн рублей

Дочь-школьница ведущей из Екатеринбурга Ксении Телешовой попалась на уловки мошенников. Итогом стала потеря 7 млн рублей.

Как рассказала сама Ксения в своем Telegram-канале, ее дочь буквально "зазомбировали" аферисты.

"Сейчас они пытаются манипулировать мной, говорят, что распространят в пабликах фотографии обнаженной девочки, что ее все закошмарят. Ну, в общем, сейчас разбирается полиция", - сообщила ведущая.

Она призвала родителей поговорить со своими детьми и предупредить их о различных уловках мошенников. Ксения Телешова добавила, что они с мужем уже простили свою дочь, которая передала деньги злоумышленникам.

Некоторые подробности этой истории Накануне.RU сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу. По данным полиции, еще 28 ноября школьнице поступил звонок с неизвестного номера. Некий человек, назвавшийся "курьером", сообщил, что на ее имя пришла посылка и надо назвать код из СМС. Девочка передала код, после чего ей позвонили незнакомцы из "Росфинмониторинга".

Аферисты заявили дочери, что преступники якобы взломали ее Госуслуги, получили доступ к кредитам и уже переводят деньги недружественным странам. Поэтому надо собрать имеющиеся дома наличные и передать "для декларирования". На следующий день школьница открыла родительский сейф и отдала все хранившиеся в нем деньги (7 млн рублей) прибывшему молодому человеку.

1 декабря мошенники вновь связались с девочкой и потребовали еще денег. Они пригрозили, что сгенерируют с помощью ИИ ее фото и разместят в интернете. После этого школьница рассказала обо всем родителям, а те пошли в полицию.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В МВД призывают уральцев провести с детьми соответствующие беседы и ограничить им доступ к местам хранения наличных, банковским приложениям родителей и прочим электронным средствам платежа.

Теги: ведущая, дочь, мошенники, полиция, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети