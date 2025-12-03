"Зазомбировали": дочь ведущей из Екатеринбурга отдала мошенникам 7 млн рублей

Дочь-школьница ведущей из Екатеринбурга Ксении Телешовой попалась на уловки мошенников. Итогом стала потеря 7 млн рублей.

Как рассказала сама Ксения в своем Telegram-канале, ее дочь буквально "зазомбировали" аферисты.

"Сейчас они пытаются манипулировать мной, говорят, что распространят в пабликах фотографии обнаженной девочки, что ее все закошмарят. Ну, в общем, сейчас разбирается полиция", - сообщила ведущая.

Она призвала родителей поговорить со своими детьми и предупредить их о различных уловках мошенников. Ксения Телешова добавила, что они с мужем уже простили свою дочь, которая передала деньги злоумышленникам.

Некоторые подробности этой истории Накануне.RU сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу. По данным полиции, еще 28 ноября школьнице поступил звонок с неизвестного номера. Некий человек, назвавшийся "курьером", сообщил, что на ее имя пришла посылка и надо назвать код из СМС. Девочка передала код, после чего ей позвонили незнакомцы из "Росфинмониторинга".

Аферисты заявили дочери, что преступники якобы взломали ее Госуслуги, получили доступ к кредитам и уже переводят деньги недружественным странам. Поэтому надо собрать имеющиеся дома наличные и передать "для декларирования". На следующий день школьница открыла родительский сейф и отдала все хранившиеся в нем деньги (7 млн рублей) прибывшему молодому человеку.

1 декабря мошенники вновь связались с девочкой и потребовали еще денег. Они пригрозили, что сгенерируют с помощью ИИ ее фото и разместят в интернете. После этого школьница рассказала обо всем родителям, а те пошли в полицию.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В МВД призывают уральцев провести с детьми соответствующие беседы и ограничить им доступ к местам хранения наличных, банковским приложениям родителей и прочим электронным средствам платежа.