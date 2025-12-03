Родители пожаловались на платную подписку в приложении "электронный дневник"

Родители российских школьников в недоумении из-за платной подписки в приложении "электронный дневник", в котором отображаются оценки детей и домашние задания. Так, несколько семей из Иркутской области заплатили 1599 руб. за доступ к сервису, пишет Baza. Речь идет о приложении "Дневник.ру".

По словам родителей, 1599 руб. им пришлось платить за каждого ребенка по отдельности, иначе доступ к содержанию дневника можно получить только через аккаунт ученика, а у некоторых первоклашек даже нет телефонов.

Родители сообщили о постоянном росте тарифов: начинались они с 149 руб., сейчас стоимость месяца доступа составляет 499 руб. Многие не могут воспользоваться предлагаемыми скидками.

По данным Telegram-канала, у сервиса есть десктоп-версия, но при открытии через браузер компьютера многие функции не отображаются, а интерфейс "сильно хромает", жалуются родители.

Согласно данным "Википедии", разработка проекта "Дневник.Ру" была начата в 2007 году. В 2009 году закончилось бета-тестирование платформы и началось массовое подключение к ней школ. В 2011-2012 гг. разработчик получил в общей сложности почти $7 млн от российского и американского фондов венчурных инвестиций.