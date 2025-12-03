Малайзия возобновляет поиски пропавшего рейса MH370 Malaysia Airlines

Малайзия возобновит поиски пропавшего 11 лет самолета авиакомпании Malaysia Airlines, об этом объявило министерство транспорта страны. Поиск пропавшего рейса MH370 возобновится 30 декабря.

Помогать в поиске Boeing 777-200, пропавшего 8 марта 2014 года, будет американская робототехническая компания Ocean Infinity. Планируется обследовать морское дно. Поисковая операция продлится 50 дней.

На борту самолета, вылетевшего из Куала-Лумпура в Пекин, были 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Бесследное исчезновение самолета положило начало крупнейшей в истории поисковой операции, но судьба самолета так и не была выяснена и остается одной из величайших загадок авиации.

В 2024 году Малайзия заявила, что готова возобновить расследование исчезновения, если появятся новые убедительные обстоятельства.

В феврале 2025 года поисковая операция уже возобновлялась – у берегов Австралии. Тогда следователи получили новую информацию: что обнаруженная на самодельном домашнем авиационном тренажере пилота Захари Ахмада Шаха информация указывает моделирование полета в южную часть Индийского океана, где исчез самолет.

В 2021 году специалисты изучили найденный в Северной Африке фрагмент крыла, предположительно принадлежащий пропавшему самолету Malaysia Airlines, и выдвинули новую версию катастрофы, согласно которой самолет на большой скорости столкнулся с поверхностью Индийского океана.