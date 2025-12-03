В Сысертском районе неизвестные сливают отходы на сельхоз поля

В Сысертском районе неизвестные сливают жидкие бытовые отходы (ЖБО) на сельхоз поля около ручья Елань в районе села Никольское и деревни Андреевка - недалеко от места, где должен был появиться мусорный полигон.

Как передают активисты сообщества "Щита малой Родины", по просьбе местных жителей они обратились к прокурору Свердловской области Борису Крылову, попросив провести прокурорскую проверку по бездействию администрации СМО по вопросу строительства очистных сооружений, в том числе в селе Щелкун. После этого на местах слива были установлены фотоловушки, которые 2 декабря и подали сигнал активистам.

На видео автомобиль - Камаз с госномером К 186 ТУ 196. Кому он принадлежит, предстоит выяснить, однако на видео водитель утверждает, что сливать отходы на земли сельхоз назначения распорядилось руководство ЖКХ.

В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы, а планы по строительству полигона в Сысертском районе отменил врио губернатора Денис Паслер. Позднее Свердловский областной суд признал незаконным перевод сельхозземель в промышленную категорию.