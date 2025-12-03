Экс-начальник СИЗО Ноябрьска осужден на 18 лет за мошенничество, взятки и сбыт наркотиков

К 18 годам лишения свободы осужден бывший начальник изолятора временного содержания ОМВД России по городу Ноябрьску за мошенничество, получение взятки и сбыт наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, с использованием своего должностного положения).

По данным следствия и суда, бывший начальник ИВС ОМВД России по Ноябрьску по предварительному сговору с другим лицом за денежное вознаграждение осуществил незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере лицу, содержащемуся в изоляторе. Помимо этого, он за денежное вознаграждение передал лицу, содержащемуся в ИВС, без соблюдения необходимых процедур, предметы бытового назначения, а также запрещенные к обороту сотовые телефоны.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 1 300 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах на срок три года, с лишением специального звания "капитан полиции".