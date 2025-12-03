Песков: Новогоднее перемирие в зоне СВО не обсуждается

Новогоднее перемирие в зоне СВО пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс", — сказал он РИА Новости.

Накануне вечером в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, длившаяся более пяти часов, была посвящена обсуждению документов, предоставленных американской стороной. Помощник президента отметил, что, хотя компромиссы пока не найдены и саммит лидеров не готовится, диалог будет продолжен.