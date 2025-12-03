В Тамбовской области загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

На нефтебазе в Тамбовской области минувшей ночью произошло возгорание после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работают пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. О возможных жертвах или пострадавших информации нет.

Также в ночь на 3 декабря в Воронежской области обломки БПЛА повредили несколько резервуаров с топливом в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, повреждения незначительные, возгорания не произошло.

ПВО за ночь перехватила и уничтожила 102 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. 26 из них - над Белгородской областью, 22 - над Брянской, 21 - над Курской. 16 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 7 - над Астраханской, 6 - над Саратовской, 4 - над Воронежской областями.