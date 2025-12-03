Общественники опровергли мотивы банков о недобросовестной конкуренции маркетплейсов

Московское общество защиты потребителей (МОЗП) раскритиковало инициативу крупных банков о запрете скидок на маркетплейсах, назвав её экономически ошибочной, юридически манипулятивной и этически лицемерной.

В обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину организация призывает отклонить это требование, предупреждая, что оно спровоцирует рост цен и затормозит развитие финансовых технологий. По мнению МОЗП, скидки, которые маркетплейсы предлагают за использование своих платёжных инструментов, — это лишь возврат покупателям части комиссии за эквайринг, которую платформы платят самим же банкам. Таким образом, запрет ударит по кошелькам потребителей.

Аргумент банков о необходимости следования зарубежной регуляторной практике также опровергнут. Анализ показал, что в США, ЕС, Китае и Турции регулирование направлено против недобросовестной конкуренции, а не против скидок и программ лояльности, которые стимулируют спрос, сообщают "Известия".

Призыв крупнейших банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки несправедлив. Так считает большинство россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.