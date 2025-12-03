В России предложено ввести налог на презервативы, чтобы повысить рождаемость

Глава АНО "За жизнь!" Сергей Чесноков предложил меру для улучшения демографической ситуации — введение акцизов на средства контрацепции.

Цель — не напрямую воздействовать на россиян, а повлиять на производителей, снизив экономическую привлекательность этого бизнеса. Как сообщает "Абзац", Чесноков считает, что высокие акцизы здесь уместны, поскольку "стоимость изготовления контрацептивов невысокая, а прибыль — большая".

Собранные средства, по замыслу, могли бы финансировать государственные программы по поддержке рождаемости. Свою позицию автор идеи подкрепляет ссылкой на международный опыт, отмечая, что аналогичный 13%-ный налог вводят в Китае в рамках демографической политики.

Презервативы не облагались в Китае НДС с 1993 года, когда в стране проводилась политика "Одна семья – один ребенок" и активно пропагандировался контроль рождаемости. Изменения вступят в силу с 2026 года.