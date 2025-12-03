Минфин не поддержал идею об установлении валютного коридора

Министр финансов Антон Силуанов выступил против идеи фиксации курса рубля в рамках валютного коридора.

На форуме "Россия зовет!" он заявил, что плавающий курс — фундамент макроэкономической стабильности страны. Комментируя предложение первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, глава Минфина пояснил, что установление границ потребует постоянных валютных интервенций ЦБ, что лишит рубль рыночного статуса и подорвет достижения в области инфляции и бюджетных правил.

Аналитики отмечают, что рубль поддерживает налоговый период – у экспортеров повышенный спрос на рублевую ликвидность на фоне необходимости заплатить налоги в национальной валюте.