Стало известно об итогах переговоров Путина и Уиткоффа

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, длившаяся более пяти часов, была посвящена обсуждению документов, предоставленных американской стороной. "С чем-то мы согласились, что-то вызвало критику. Обсуждался территориальный вопрос и двустороннее сотрудничество", — сообщил Ушаков. Он подчеркнул, что стороны договорились не разглашать детали переговоров и сосредоточились на сути положений, а не на формулировках.

Помощник президента отметил, что, хотя компромиссы пока не найдены и саммит лидеров не готовится, диалог будет продолжен. Американские представители отбывают для доклада Трампу. Ушаков также сообщил, что в ходе встречи было рассмотрено несколько редакций документов, часть из которых Москве не подходит, и работа над ними продолжится. От Путина Трампу были переданы дружеский привет и ряд политических сигналов.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи представителей Вашингтона и Киева в Майами обсуждались темы, связанные с территориальной целостностью Украины и проведением выборов.