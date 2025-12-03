Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского

Полномочия депутата Госдумы Анатолия Воронского ("Единая Россия") прекращены досрочно.

Соответствующее постановление принято нижней палатой парламента. 11 ноября Госдума единогласно на пленарном заседании согласилась лишить депутатской неприкосновенности представителя "Единой России", бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского. Также палата дала согласие на возбуждение в отношении народного избранника уголовного дела по статье о взятке. Лишение неприкосновенности прошло за закрытыми дверями – процесс не транслировался в аккаунтах Госдумы в соцсетях и в официальном думском СМИ – телеканале "Дума ТВ".

Следствие считает, что в 2019-2020 годах, занимая пост заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский систематически получал взятки от директора "Дагомысского ДРСУ" Сафарбия Напсо.