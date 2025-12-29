ЛДПР призывает платить учителям не ниже 1,5 средних зарплат по региону

29 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование В России
Фото:Накануне.RU

ЛДПР призывает платить учителям не ниже 1,5 средних зарплат по региону

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что зарплата учителей в любом субъекте РФ не может быть ниже 1,5 средних зарплат в регионе. Законопрект стал очередным в череде подобных законопроектов, которые раз за разом вносятся и отклоняются.
Читайте также:

Официально, по данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата учителя по России превысила 71 тыс. рублей, отмечают депутаты. Они указывают на дифференциацию по регионам, но не упоминают того, что зарплата указывается за всю нагрузку, которая в среднем превышает полторы ставки. То есть в расчете на одну ставку чистыми остается не более 40 тыс. А вот дифференциация приводит к тому, что медианная зарплата гораздо ниже средней. В целом по экономике она примерно на треть ниже. Применительно к учителям это не более 30 тыс. рублей, что гораздо ниже средней зарплаты и соответствует оплате труда самых низкоквалифицированных работников.

При этом еще майским указом 2012 года устанавливалось, что нужно было довести среднюю зарплату учителей до средней зарплаты в регионе. Сейчас она даже более чем за полторы ставки намного ниже. Видимо, депутаты хотят установить планку "с запасом", чтобы добиться-таки доведения зарплаты педагогов до уровня средней по региону.

"Многие педагоги вынуждены вести по несколько предметов, чтобы их зарплата хоть как-то позволяла выживать. Но это ведет к выгоранию и желанию вообще сменить профессию. Потому что не до призвания, когда тебе надо кормить детей и оплачивать счета, а делать это попросту нечем", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, имея в виду слова властей и чиновников о высоком призвании учителей.

Профессор математики Александр Иванов считает, что учителю сегодня "платят тот минимум, который обеспечивает выполнение его "стратегической задачи": дискредитации учительской профессии в глазах детей и родителей (ибо через эту дискредитацию лежит путь к дешевой и контролируемой цифровой массовой школе)".

Теги: учителя, зарплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети