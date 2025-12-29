ЛДПР призывает платить учителям не ниже 1,5 средних зарплат по региону

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что зарплата учителей в любом субъекте РФ не может быть ниже 1,5 средних зарплат в регионе. Законопрект стал очередным в череде подобных законопроектов, которые раз за разом вносятся и отклоняются.

Официально, по данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата учителя по России превысила 71 тыс. рублей, отмечают депутаты. Они указывают на дифференциацию по регионам, но не упоминают того, что зарплата указывается за всю нагрузку, которая в среднем превышает полторы ставки. То есть в расчете на одну ставку чистыми остается не более 40 тыс. А вот дифференциация приводит к тому, что медианная зарплата гораздо ниже средней. В целом по экономике она примерно на треть ниже. Применительно к учителям это не более 30 тыс. рублей, что гораздо ниже средней зарплаты и соответствует оплате труда самых низкоквалифицированных работников.

При этом еще майским указом 2012 года устанавливалось, что нужно было довести среднюю зарплату учителей до средней зарплаты в регионе. Сейчас она даже более чем за полторы ставки намного ниже. Видимо, депутаты хотят установить планку "с запасом", чтобы добиться-таки доведения зарплаты педагогов до уровня средней по региону.

"Многие педагоги вынуждены вести по несколько предметов, чтобы их зарплата хоть как-то позволяла выживать. Но это ведет к выгоранию и желанию вообще сменить профессию. Потому что не до призвания, когда тебе надо кормить детей и оплачивать счета, а делать это попросту нечем", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, имея в виду слова властей и чиновников о высоком призвании учителей.

Профессор математики Александр Иванов считает, что учителю сегодня "платят тот минимум, который обеспечивает выполнение его "стратегической задачи": дискредитации учительской профессии в глазах детей и родителей (ибо через эту дискредитацию лежит путь к дешевой и контролируемой цифровой массовой школе)".