В России увеличиваются штрафы за перевозку детей без автокресел

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел.

Теперь для водителей-физлиц штраф составит 3-5 тыс. руб., для должностных лиц – до 50 тыс. руб., для юридических лиц штраф составит до 200 тыс. руб. При этом самозанятых таксистов приравняли к должностным лицам.

С 1 сентября 2025 года в России действуют обновленные правила перевозки детей. Так, дети до 7 лет должны перевозиться только в сертифицированных автокреслах или бустерах. Перевозка на переднем сиденье разрешена только при отключенной подушке безопасности. Автолюльки малышей до года устанавливаются против хода движения.

Для детей 7-11 лет можно использовать штатный ремень безопасности, если ребенок достаточно высок (ремень проходит по плечу, а не по шее, и по бедрам, а не по животу). На переднем сиденье для таких детей обязательно использование детского удерживающего устройства.

Детей старше 12 лет можно перевозить без удерживающих устройств, если их рост превышает 150 см, а вес – 36 кг. В противном случае нужно использовать автокресло или бустер.

Также с 2025 года запрещено использовать адаптеры, лямки, гибкие фиксаторы, накладки на ремни и другие несертифицированные удерживающие приспособления.