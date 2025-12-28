Бастрыкин взял на контроль дело школьницы, упавшей в люк в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о падении 17-летней школьницы в канализационный люк в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Девушка по пути в школу упала в открытый неогороженный канализационный люк. Ей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Свердловской области. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования.

В прошлом году сообщалось, что 14-летнему подростку из Екатеринбурга выплатят почти полмиллиона рублей после того, как он упал в открытый канализационный колодец с кипятком. После инцидента его госпитализировали в детскую городскую больницу с диагнозом "термический ожог 1-2 степени верхних и нижних конечностей, спины".