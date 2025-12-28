Минобороны: Российские военные завершили освобождение Гуляйполя

Военнослужащие группировки "Восток" завершили освобождение населенных пунктов Гуляй-поле и Степногорск в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Также российские войска освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.

27 декабря президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук и командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев, а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении городов Димитров Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

"Освобождение Димитрова является серьезным шагом к полному освобождению ДНР, а Гуляйполе, второй по величине город Запорожской области, открывает хорошие перспективы наступления", — сказал Путин.