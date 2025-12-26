По маршруту Челябинск – Курган запустят электропоезд нового поколения

Уже с 1 января 2026 года пассажиры маршрута Челябинск – Курган смогут оценить комфорт обновленного поезда. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Вместо устаревших четырехвагонных поездов на линию выйдет современный шестивагонный электропоезд ЭП2Д (ЭП2ДМ).

По данным пресс-службы, этот инновационный подвижной состав оборудован по последнему слову техники: удобные кресла, климат-контроль с функцией дезинфекции воздуха, зарядные устройства USB, просторные багажные отсеки и туалеты европейского стандарта. Особое внимание уделено удобствам для маломобильных пассажиров.

Электропоезд вместительностью 586 посадочных мест гарантирует быстрый и удобный проезд без пересадок по всей трассе между крупными населенными пунктами двух областей.

Маршрут сохранит прежние графики отправления и прибытия. Так, из Челябинска в сторону Кургана поезд пойдет ежедневно в 08:45 утра. Обратно из Кургана в Челябинск ежедневно в 14:28.

Железнодорожники уверены, что обновление подвижного состава сделает поездку приятной и безопасной для пассажиров обоих направлений.