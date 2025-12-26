В Нижневартовске мигрант повредил два автомобиля

В Нижневартовске полицейскими задержан мигрант, подозреваемый в умышленном повреждении двух автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В дежурную часть отдела полиции Nº 2 УМВД России по Нижневартовску поступило заявление от двух жителей города. Они сообщили, что неизвестный повредил их автомобили. Полицейские установили личность злоумышленника - им оказался гражданин ближнего зарубежья 2003 года рождения.

По предварительным данным, пьяный подозреваемый после посещения кафе повредил два автомобиля из хулиганских побуждений.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 80 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Учитывая обстоятельства дела и грубое нарушение общественного порядка, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.