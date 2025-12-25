Штраф на 1,6 млн рублей: в Челябинске владельца хостела поймали на укрытии нелегалов

В Челябинске сотрудники полиции, проверяя хостел на улице Южной, обнаружили троих иностранных граждан, проживающих без регистрации и необходимого уведомления государственных органов. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МВД России по Южному Уралу.

Так, один из выявленных мигрантов находился в России нелегально, еще двое — граждане Кубы и Непала — игнорировали требование миграционного учета.

Ранее владелец хостела уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения в 2025 году.

В результате новой проверки в отношении хозяйки заведения составлено четыре административных протокола по ст. 18.9 КоАП РФ ("Нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы"). Ей назначено наказание в виде денежного взыскания в размере 1,6 млн рублей.