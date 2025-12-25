В России упали показатели делового туризма

В России спал показатель делового туризма. Падение составило 7-8%.

Причина – желание бизнеса оптимизировать траты на это направление в силу общего охлаждения экономики. Компании не только сокращают частоту поездок сотрудников, но и выбирают для них более бюджетные варианты транспорта, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что авиакомпании ищут возможность сохранить показатели пассажиропотока. Также они ждут изменения правил полётов на юге России, где многие аэропорты закрыты с февраля 2022 г. Эффект от спрямления южных маршрутов оценивается в дополнительные 5 млн пассажиров.