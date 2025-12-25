В Магнитогорске полицейские вернули в храм украденную икону

Православной общине Магнитогорска недавно пришлось пережить тревожное происшествие, однако завершилась эта история счастливым концом. Недавно правоохранительные органы вернули в местный храм утраченную Владимирскую икону Божьей Матери, которую почитатели считают символом веры и духовного утешения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-служба, религиозный символ был похищен неизвестной женщиной во время богослужения. Священнослужители немедленно обратились в полицию, сообщив о пропаже иконы, оцениваемой в 35 тысяч рублей.

Благодаря быстрой реакции сотрудников уголовного розыска виновницу вскоре удалось установить и задержать. Оказалось, что преступницей стала местная жительница, которой на момент происшествия было 53 года. Женщина призналась, что совершила кражу, воспользовавшись моментом, когда никто не наблюдал за происходящим.

Теперь полиция завела против неё уголовное дело по статье "Кража". А главное, святой образ снова занял своё законное место в храме.